Минск, 27 февраля, 2022, 12:43 — ИА Регнум. Белоруссия пережила информационную войну, которая оказалась не такой уж опасной и страшной. Об этом 27 февраля заявил журналистам белорусский президент Александр Лукашенко после голосования на референдуме по обновленной Конституции республики, его слова приводит близкий к пресс-службе белорусского лидера телеграм-канал «Пул Первого».

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

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"Мы информационную войну пережили. Мы ее четко понимаем у нас и в России. И она уже не такая страшная и опасная. Просто люди уже начали понимать кое-что», — сказал он.

При этом Лукашенко добавил, что страны Запада не будут помогать восстанавливать Украину после того, как ее тема уйдет из повестки дня, как это было в свое время с Афганистаном и Ираком.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее белорусский президент Александр Лукашенко подтвердил, что с белорусской территории были запущены ракеты по территории Украины, однако это было вынужденным шагом.