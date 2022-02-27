Минск, , 12:23 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко подтвердил, что с белорусской территории были запущены ракеты по территории Украины, однако это было вынужденным шагом. Он заявил об этом 27 февраля журналистам после голосования на референдуме по обновленной Конституции республики, его слова приводит агентство БелТА.

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«В 11 часов (вечером 23 февраля. — ред.), накануне этого конфликта (было уже темно), действительно, с территории примерно чернобыльских районов, где на учениях были российские войска, были запущены две или три ракеты», — сказал он.

При этом Лукашенко отметил, что до этого на стороне Украины на расстоянии 10−15 км от границы с Белоруссией были обнаружены несколько развернутых украинских ракетных дивизионов, которые, по данным разведки, собирались в течение ближайших минут нанести удар по белорусской территории, где после учений находилась часть российких военослужащих.

«Я не давал им команды пускать ракеты. Я сказал: «Да, ребята, мы это видим». И вот тогда россияне по этим позициям выпустили две или три ракеты. После этого позиций не стало. Но кто в этом виноват? Вы зачем развязали эту войну?», — добавил белорусский президент.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее журналистам белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что заявления Владимира Зеленского о якобы бомбардировках Киева не советуют действительности.