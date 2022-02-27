Лукашенко заявил, что Киев никто не бомбил
Минск, 27 февраля, 2022, 11:55 — ИА Регнум. Заявления Владимира Зеленского о якобы бомбардировках Киева не советуют действительности. Об этом 27 февраля заявил журналистам белорусский президент Александр Лукашенко после голосования на референдуме по обновленной Конституции республики.
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"В 5:15 начался конфликт. Пусть не врет (Зеленский), никто Киев не бомбил», — сказал он.
Также Лукашенко указал на то, что украинский лидер упрекает Белоруссию в том, что якобы с ее территории ведутся военные действия.
«Там нет ни одного нашего солдата и ни одной боевой машины, там нет ни одного патрона белорусского!», — добавил белорусский президент.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее журналистам белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что с территории Белоруссии не ведется никакая якобы «война» с Украиной.