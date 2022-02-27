Минск, , 11:45 — REGNUM С территории Белоруссии не ведется никакая якобы «война» с Украиной. Об этом 27 февраля заявил журналистам белорусский президент Александр Лукашенко после голосования на референдуме по обновленной Конституции республики.

Александр Лукашенко Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Это вранье. Никакой войны с территории Беларуси не идет. Помогаем ли мы россиянам? Конечно помогаем!», — сказал он.

Также Лукашенко отметил, что, когда к белорусской стороне обращаются с просьбой лечить тяжелые ранения, она это делает и подчеркнул, что он не видит в этом ничего плохого.

«Не надо на нас нападать и из «Квартала 95» подвывать, что вы, белорусы, сделайте правильный выбор», — добавил белорусский президент, имея ввиду обращение, ранее сделанное украинским лидером Владимиром Зеленским к жителям Белоруссии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что делегация России, согласно достигнутой договоренности, прибыла в Белоруссию для проведения переговоров с украинской стороной.