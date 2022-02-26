Хельсинки, 26 февраля, 2022, 22:28 — ИА Регнум. Гражданская инициатива о вступлении Финляндии в Североатлантический альянс поступила в парламент страны, сообщило 26 февраля финское издание Yle.

Финляндия

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Отмечается, что соответствующая инициатива набрала более 50 тыс. подписей, поэтому поступает на рассмотрение.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Джо Байден заявил, что разговоры о присоединении Финляндии и Швеции к Североатлантическому альянсу свидетельствуют о том, что Россия, начав спецоперацию на Украине, получила результат, противоположный желаемому.

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