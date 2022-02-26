Вашингтон, 26 февраля 2022, 22:09 — REGNUM Разговоры о присоединении Финляндии и Швеции к Североатлантическому альянсу свидетельствуют о том, что Россия, начав спецоперацию на Украине, получила результат, противоположный желаемому. Об этом заявил президент Соединенных Штатов Джо Байден.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Байден заявил, что альтернативой ограничительным мерам Запада в отношении Российской Федерации могло бы быть начало «третьей мировой войны».
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