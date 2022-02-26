Вашингтон, , 22:09 — REGNUM Разговоры о присоединении Финляндии и Швеции к Североатлантическому альянсу свидетельствуют о том, что Россия, начав спецоперацию на Украине, получила результат, противоположный желаемому. Об этом заявил президент Соединенных Штатов Джо Байден.

Байден Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«НАТО еще более едино. Посмотрите, что происходит касательно Финляндии и Швеции, других стран. Это привело к прямо противоположному эффекту [по сравнению] с тем, к которому он (президент России Владимир Путин) стремился. Мы должны придерживаться нашего курса с остальными нашими союзниками», — сказал Байден в интервью блогеру Брайяну Коэну.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Байден заявил, что альтернативой ограничительным мерам Запада в отношении Российской Федерации могло бы быть начало «третьей мировой войны».

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