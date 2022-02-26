Россия закрыла воздушное пространство для Румынии
Москва, 26 февраля, 2022, 19:56 — ИА Регнум. Россия закрывает воздушное пространство для Румынии, сообщили 26 февраля в Росавиации.
wacki56
Самолет
Следите за развитием событий в трансляции: «Специальная военная операция России по защите Донбасса — трансляция»
Отмечается, что соответствующий шаг был предпринят в связи в закрытием Румынией неба для российских самолетов.
«В связи с недружественными решениями авиационных властей Румынии принято решение ввести ограничения для авиаперевозчиков Республики Румыния и/или зарегистрированных в ней на выполнение регулярных полетов в пункты на территории Российской Федерации, включая транзитные полеты через воздушное пространство РФ», — говорится в сообщении.
Как сообщало ИА REGNUM, воздушное пространство России закрыто для авиационных компаний Болгарии, Польши и Чехии.
Читайте также: РФ закрыла воздушное пространство для самолетов Болгарии, Польши и Чехии