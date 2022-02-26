Москва, 26 февраля, 2022, 19:56 — ИА Регнум. Россия закрывает воздушное пространство для Румынии, сообщили 26 февраля в Росавиации.

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Отмечается, что соответствующий шаг был предпринят в связи в закрытием Румынией неба для российских самолетов.

«В связи с недружественными решениями авиационных властей Румынии принято решение ввести ограничения для авиаперевозчиков Республики Румыния и/или зарегистрированных в ней на выполнение регулярных полетов в пункты на территории Российской Федерации, включая транзитные полеты через воздушное пространство РФ», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, воздушное пространство России закрыто для авиационных компаний Болгарии, Польши и Чехии.

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