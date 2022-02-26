Москва, , 15:27 — REGNUM Воздушное пространство России закрыто для авиационных компаний Болгарии, Польши и Чехии. Об этом 26 февраля сообщает пресс-служба Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация).

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«В связи с недружественными решениями авиационных властей Болгарии, Польши и Чехии с 26 февраля 2022 года с 15:00 часов по Москве для авиаперевозчиков указанных государств и/или зарегистрированных в них вводятся ограничения на выполнение полетов в пункты на территории РФ, включая транзитные полеты через воздушное пространство РФ», — говорится в сообщении.

Также указывается, что такое решение было принято в качестве ответа на решение властей указанных стран запретить использовать их воздушное пространство для российских авиакомпаний.

«Полеты из данных стран могут быть выполнены только по специальному разрешению, выданному Росавиацией или МИД России», — добавляется в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее исполнительный директор Восточного комитета немецкой экономики Михаэль Хармс заявил, что возможное отключение России от SWIFT (система международных банковских переводов) негативно сказалось бы на гуманитарных темах и частных лицах.