Пхеньян, 26 февраля, 2022, 19:07 — ИА Регнум. К конфликту на Украине привел произвол Соединенных Штатов, заявили в министерстве иностранных дел КНДР.

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«Коренная причина украинского кризиса кроется в своеволии и произволе США, которые, держась за односторонние санкции и давление, преследовали лишь цели глобальной гегемонии и военного превосходства, игнорируя законные требования России о соблюдении ее безопасности», — заявили в МИД.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 26 февраля официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков заявил, что Вооруженные силы России после отказа Киева от переговоров получили приказ развивать наступление на всех направлениях.

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