Москва, 26 февраля 2022, 18:38 — REGNUM Вооруженные силы России после отказа Киева от переговоров получили приказ развивать наступление на всех направлениях. Об этом 26 февраля сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков.
Конашенков добавил, что группировки войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке Вооруженных Сил РФ развивают успех наступления на позиции вооруженных сил Украины. Подразделения вооруженных сил Луганской Народной Республики с боями продолжают наступление в направлении населенного пункта Рубежное.
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Националистические батальоны применяют так называемые «бандер-автомобили», которые имеют повышенную проходимость и оснащены крупнокалиберным стрелковым вооружением или миномётами. Данная тактика применяется международными террористами в Сирии, напомнил Конашенков.
Несмотря на это, сегодня войска ЛНР расширили полосу наступления и продвинулись с начала операции на глубину уже до 46 км, овладев населенными пунктами Счастье и Муратово.
Группировка войск Донецкой Народной Республики, наступая в направлении Петровское, продвинулась еще на 10 км и овладела населенными пунктами Старогнатовка, Октябрьская и Павлополь.
Вечером 25 февраля в ходе эвакуации с острова Змеиный 82-х добровольно сложивших оружие украинских военнослужащих, 16 катеров ВМС Украины, используя «тактику роя», попытались атаковать корабли Черноморского флота.
Целью данной атаки была, прежде всего, месть сложившим оружие украинским военнослужащим и обвинения российской армии в уничтожении пленных.
В результате морского боя шесть катеров ВМС Украины были уничтожены. Никто из 82 украинских военнослужащих с острова Змеиный не пострадал.
Конашенков призвал жителей Украины проявить сознательность, не поддаваться на эти провокации киевского режима и не подвергать себя и своих близких никому не нужным страданиям.
Это делается намеренно, для провоцирования ответных ударов российских вооруженных сил по жителям населенных пунктов. Украинское националистическое руководство применяет те же методы, как и террористы, подчеркнул Конашенков.