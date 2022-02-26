Лавров проинформировал главу МИД Турции об операции по защите Донбасса
Москва, 26 февраля, 2022, 17:45 — ИА Регнум. Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу и подробно проинформировал его проведении специальной военной операции в Донбассе. Об этом сообщится на сайте МИД РФ.
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Отмечается, что в ходе разговора были акцентированы основные цели и задачи принимаемых комплексных мер, нацеленных на демилитаризацию и денацификацию Украины.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Лавров заявил, что Россия не наносит никаких ударов по объектам гражданской инфраструктуры на Украине.
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