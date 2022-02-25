Москва, , 14:17 — REGNUM Россия не наносит никаких ударов по объектам гражданской инфраструктуры на Украине. Об этом 25 февраля заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с министром иностранных дел ЛНР и замминистра иностранных дел ДНР.

Сергей Лавров Mid.ru

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«Никаких ударов по гражданской инфраструктуре не наносится. Никаких ударов по расположению личного состава украинской армии в общежитиях и других местах, не сопряжённых с военными объектами, с ударными военными объектами, не наносится», — заявил Лавров.

«И статистика, которая сейчас находится в наличии, по-моему, это подтверждает», — указал он.