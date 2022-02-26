Вильнюс, 26 февраля, 2022, 17:18 — ИА Регнум. Власти Литвы закроют небо для российских авиакомпаний. Об этом 26 февраля сообщил министр транспорта этой страны Марюс Скуодис.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Литва

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По его словам, такое решение принято в связи с ситуацией на Украине, соответствующее постановление будет подписано в ближайшее время.

«Воздушное пространство всех стран Прибалтики будет закрыто. Пока этого нет ни в одной стране, но это только вопрос часов», — написал он в Facebook.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Росавиация закрыло воздушное пространство России для авиационных компаний Болгарии, Польши и Чехии.

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