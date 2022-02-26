Москва, 26 февраля, 2022, 16:06 — ИА Регнум. Ввиду того, что украинская сторона фактически отказалась от переговоров, днем 26 февраля спецоперация ВС РФ по защите Донбасса была возобновлена. Об этом 26 февраля рассказал журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

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По словам представитель Кремля, 25 февраля днем в связи с ожидавшимися переговорами с украинским руководством президент России верховный и главнокомандующий страны Владимир Путин отдал приказ о приостановке продвижения основных сил российских войск

При этом Песков уточнил, что из-за того, что «по сути украинская сторона отказалась от переговоров, сегодня днем возобновилось продвижение основных российских сил в соответствии с планом проведения операции».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал, что накануне президент России Владимир Путин из-за возможности проведения переговоров с Киевом отдал приказ остановить продвижение войск на Украине, однако из-за фактического отказа украинских властей от диалога спецоперация ВС РФ была возобновлена.