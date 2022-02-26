Москва, , 16:01 — REGNUM Накануне президент России Владимир Путин из-за возможности проведения переговоров с Киевом отдал приказ остановить продвижение войск на Украине, однако из-за фактического отказа украинских властей от диалога спецоперация ВС РФ была возобновлена. Об этом 26 февраля рассказал журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

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«Вчера днем в связи с ожидавшимися переговорами с украинским руководством верховный главнокомандующий и президент России отдал приказ о приостановке продвижения основных сил российских войск», — сказал он.

Также представитель Кремля уточнил, что ввиду то, что «по сути украинская сторона отказалась от переговоров», днем 26 февраля спецоперация ВС РФ была возобновлена в соответствии с планом ее проведения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ), который пытался найти убежище в России, был расстрелян украинскими националистами.