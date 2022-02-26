Москва, 26 февраля, 2022, 13:07 — ИА Регнум. Угрозы стран Запада об аресте денег российских граждан и российских компаний за рубежом не останутся без ответа. Об этом 26 февраля заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Медведев

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Как отметил зампред Совбеза РФ, помимо санкций, страны Запада угрожают Москве арестом денег российских граждан и российских компаний за рубежом безо всяких санкционных оснований, «типа назло».

«А вот на такое надо будет отвечать вполне симметрично. Арестом средств иностранцев и иностранных компаний в России по страновому принципу. А может, и национализацией имущества тех лиц, которые имеют регистрацию в недружественных юрисдикциях. Типа США, государств ЕС и ряда подпевающих государств англосаксонского мира, которые примут в этом участие», — написал он в своем сообщении.

При этом Медведев указал на то, что у России богатый опыт в этом вопросе и есть для этого необходимый закон.

«Так что все интересное только начинается», — добавил зампред Совбеза России.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что ранее введенные странами Запада антироссийские санкции могут стать для России поводом для пересмотра таких решений, как введение моратория на смертную казнь.