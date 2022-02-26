Брюссель, 26 февраля, 2022, 03:29 — ИА Регнум. Санкции, введённые Евросоюзом из-за военной операции России по денацификации Украины, в настоящее время распространяются на Промсвязьбанк, Альфа-банк, банки «Россия» и «Открытие». Это следует из нормативных актов, в ночь на 26 февраля опубликованных в официальном журнале ЕС.

Иван Шилов ИА REGNUM Санкции

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Все названные в документе юридические лица лишаются доступа к рынку капитала, а также к любым другим видам финансовых услуг. Запрещается предоставление им любой технической помощи, продажа продукции и технологий военного или двойного назначения. Особо оговаривается запрет на передачу оборудования и технологий для нефтедобычи в заполярье и на шельфе.

Как сообщало ИА REGNUM, Госдеп США, вслед за Евросоюзом, включил в санкционный список президента России Владимира Путина, главу МИД России Сергея Лаврова, министра обороны Сергея Шойгу и начальника Генштаба Валерия Герасимова.

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