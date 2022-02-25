25 февраля 2022 | Время чтения 9 мин

Галина Смирнова, , 21:45 — REGNUM Банки, попавшие под санкции, по данным российского регулятора рынка, сохраняют высокий запас устойчивости, имея притом значительный потенциал развития бизнеса по кредитованию российской экономики. Более 80% баланса каждого из таких банков номинировано в рублях, а валютные кредиты в основном предоставлены кредитоспособным российским предприятиям, которые продолжат их обслуживать. Разработанные банками заблаговременно меры по обеспечению бесперебойного функционирования в условиях санкций, регулятор оценивает как соответствующие ситуации. Все операции банков в рублях будут осуществляться. Клиенты, имеющие иностранную валюту, также могут ее получить. При этом при необходимости и регулятор, и правительство готовы оказать банкам помощь. В частности, банкам, на которые наложены блокирующие санкции США: ПАО ВТБ, ПАО Совкомбанк, АО Новикомбанк, ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие»; банкам ПАО Промсвязьбанк и АО КБ Россия, в отношении которых европейские и американские санкции были объявлены ранее на этой неделе, а также ПАО Сбербанк, для которого введены санкции в отношении корреспондентских счетов.

Банк Иван Шилов © ИА REGNUM

Профильный портал «Банки.ру» сегодня отметил также, что на ряд банков были распространены ограничения на финансирование: это Газпромбанк, Россельхозбанк, Альфа-Банк, Московский Кредитный Банк. Как заявили изданию в Альфа-Банке, ограничение на выпуск новых евробондов никак не влияет на его работу: временно организация не сможет выпускать новые еврооблигации или размещать выпуски акций, но так как это непубличная компания — ограничения по выпуску акций, по сути, не касаются компании. Платежи по картам Visa и Mastercard доступны по всему миру, валютные переводы проходят без ограничений, мобильное приложение и офисы работают в стандартном режиме. В банке «Открытие» заявили, что введенные ограничения коснутся только использования карт банка за границей, рекомендовав клиентам, находящимся за рубежом, снять с них наличные средства или расплачиваться картой другого банка. В банке подчеркнули, что были готовы к санкциям и уверили, что они не окажут существенного влияния ни на его деятельность, ни на работу компаний группы. В банке большой запас капитала, ликвидности, наличных, в том числе в иностранной валюте. Как отметили в банке, организация располагает всеми необходимыми технологическими возможностями для бесперебойной работы на территории России, также указав, что санкционные ограничения не затронут счета и вклады клиентов — физических и юридических лиц, номинированных как в российских рублях, так и в иностранной валюте, включая евро и доллары США. При этом клиенты банка могут использовать все привычные для себя каналы взаимодействия — офисы, банкоматы, мобильный и интернет-банк, а все карты, в том числе международных платежных систем Visa и Mastercard, продолжают работать для оплаты товаров и услуг, снятия наличных на всей территории России. В Совкомбанке тоже уверили в наличии необходимого запаса по капиталу и ликвидности для преодоления негативного влияния санкционных ограничений, указав, что во взаимодействии с Банком России и Минфином заранее были разработаны несколько сценариев преодоления последствий введения санкций для минимизации негативных последствий для клиентов и контрагентов. Все счета клиентов активны, а размещенные на них средства доступны как в отделениях, так и дистанционных каналах. Ими можно распоряжаться в полном объеме и проводить трансакции на территории России. Переводы внутри Совкомбанка и переводы по России доступны в полном объеме в рублях и в иностранной валюте, а вот валютные переводы за рубеж недоступны в мобильном приложении «Халва-Совкомбанк» и в отделениях банка. Недоступно использование карт банка, в том числе на платежных системах Visa и Mastercard, за границей, а также платежи по картам Совкомбанка на зарубежных сайтах, в связи с чем, клиентам предлагается, например, перевести деньги на карту другого банка, в отношении которого не введены ограничения, а вместо сервисов Apple Pay, Google Pay и Samsung Pay использовать пластиковые карты. Операции же с наличными по всем счетам и картам клиенты Совкомбанка могут проводить без ограничений в любом банкомате или кассе отделения, но обмен валюты не будет доступен ни в его офисах, ни в мобильных приложениях. Более того, наряду с депозитным обслуживанием, банк в обычном режиме сохранит и основные направления кредитования клиентов. В обычном режиме обслуживаю своих клиентов — юридических и физических лиц, которым обеспечен непрерывный доступ к денежным средствам и всем сервисам, и в Газпромбанке. Объявленные США ограничения в отношении банка в части привлечения средств на американском рынке капиталов сроком свыше 14 дней, как отметили в организации, «не являются блокирующими и не влияют на текущую операционную деятельность банка». В штатном режиме работает и Новикомбанк, где также уверили, что «введение санкций не отразится на деятельности банка» и гарантируют защиту средств клиентов. Все операции по счетам физических и юридических лиц производятся в полном объеме во всех офисах банка, а дистанционные сервисы функционируют без сбоев. Более того, в портфеле банка превалируют заемщики, устойчивые к шоковым явлениям в экономике, организация обладает минимальной открытой валютной позицией, минимальной подверженностью риску при оценке торгового портфеля, что позволяет банку преодолевать текущую волатильность рынка. Почти все клиенты банка являются держателями карты национальной платежной системы «Мир». Не исключено, как отметили в организации, что на использование пластиковых карт банка за границей будут введены ограничения и потому клиентам, пребывающим за рубежом, рекомендуется снять наличные средства. Об исполнении всех обязательств, как и о наличии доступности всех продуктов и сервисов в полном объеме сообщили также в Московском Кредитном Банке и Россельхозбанке. Организации работают в штатном режиме.

Мабюз. Портрет молодого банкира. 1530

Накануне ВТБ сообщал, что введенные в отношении банка санкции не отразятся на счетах и вкладах клиентов, в том числе номинированных в долларах США и евро. Все счета активны, средства можно использовать в полном объеме, они доступны как в отделениях, так и дистанционных каналах. На территории России все карты банка, в том числе иностранных платежных систем Visa и Mastercard, продолжают работать в предприятиях торговли и услуг, а также в банкоматах. Не ограничен и обмен валюты. Открыть счет можно по-прежнему в различных иностранных валютах. В разъяснениях, опубликованных РБК, отмечалось, что при снятии в офисе банка сумм свыше 500 тыс. рублей, 2,5 тыс. долларов, 2 тыс. евро потребуется предварительный заказ наличных, а валютные переводы за рубеж, в отличие от переводов внутри ВТБ и по России в иностранной валюте, недоступны в «ВТБ Онлайн» и в отделениях банка. Клиентам, находящимся за рубежом рекомендуется снять наличные средства с карты ВТБ или расплачиваться картами другого банка. Юрлицам для минимизации рисков, как сообщал портал «Банки.ру», рекомендовано временно воздержаться от проведения любых операций и расчетов в долларах США и евро в рамках обслуживания организации в ВТБ. Сбербанк по сообщению «Российской газеты» со ссылкой на руководителя пресс-службы организации Полину Тризонову, отметил, что продолжает работу в обычном режиме: все средства и операции, в том числе обмен валюты, доступны, а карты банка международных платежных систем можно использовать за рубежом. Из-за дополнительной проверки на стороне контрагентов время операций с валютными переводами может быть увеличено. Как и прежде доступны и операции с картами банка в ApplePay и GooglePay.

Сегодня Центробанк сообщил дополнительно, что все средства клиентов всех банков на счетах, привязанных к картам, сохранены и доступны клиентам в любой момент времени. Карты, выпущенные банками, попавшими под санкции западных государств, также работают и будут работать на всей территории России без ограничений. При этом клиенты банков, попавших под санкции (банков Группы ВТБ, Совкомбанка, Новикомбанка, Промсвязьбанка, Открытия), не смогут расплачиваться картами этих банков за границей и использовать их для оплаты услуг в онлайн-магазинах и агрегаторах услуг, зарегистрированных в странах, поддерживающих санкции. Кроме того, карты этих банков не смогут использоваться с сервисами Apple Pay, Google Pay, но стандартная контактная или бесконтактная оплата по этим картам доступна в полном объеме на всей территории России.

Терминал для оплаты. Безналичный расчет Анна Рыжкова © ИА REGNUM

И сегодня же в связи с повышенной волатильностью на финансовом рынке Банк России сообщил о новых мерах, принимаемых дополнительно, к ранее реализованным. Так, регулятор вводит для системно значимых банков, брокерских организаций послабление в отношении норматива краткосрочной ликвидности Н26 (Н27), которое будет действовать до 31 декабря 2022 года, что должно способствовать расширению их возможностей по управлению своей ликвидностью. Банк России не будет применять меры воздействия за снижение фактического значения норматива, как при фактических оттоках денежных средств, так и в силу обесценения стоимости высоколиквидных активов, а также ограниченной возможности по пролонгации договоров привлечения денежных средств на срок свыше 30 календарных дней с одновременным погашением ранее привлеченных долгосрочных обязательств (пассивов). Страховым организациям до конца года предоставляется возможность установления фиксированной величины курсов иностранных валют по состоянию на 18 февраля 2022 года для расчета обязательных нормативов (ранее аналогичная мера была введена для кредитных организаций). При использовании курсов валют и цен финансовых инструментов по состоянию на 18 февраля 2022 года страховые компании также могут применять фиксированные по состоянию на 18 февраля 2022 года значения кривой бескупонной доходности. Для кредиторов до 30 июня этого года приостанавливается действие ограничений на полную стоимость потребительского кредита (займа) при заключении договоров, но по вновь предоставляемым необеспеченным потребительским кредитам действующая матрица макропруденциальных надбавок сохраняется неизменной (повышенные надбавки по высоким ПСК), что будет стимулировать банки ограниченно повышать ставки по кредитам гражданам. Для того, чтобы воспользоваться конкретно этой мерой, кредиторам все же необходимо дождаться вступления в силу нормативного акта регулятора. На бессрочный период с 28 февраля 2022 года регулятор распускает накопленный макропруденциальный буфер капитала по требованиям банков в иностранной валюте к юридическим лицам (158 млрд рублей на 1 февраля 2022 года). Также отменяются надбавки к коэффициентам риска по вновь возникшим требованиям банков в иностранной валюте к юридическим лицам. Кроме того, на внеплановом совете директоров ГК «Агентство по страхованию вкладов» регулятор инициировал вопрос о снижении до нуля дополнительной и повышенной дополнительной ставок страховых взносов для банков — участников системы страхования вкладов по вкладам в рублях и иностранной валюте, в том числе удостоверенных сберегательными сертификатами, привлеченным в I и II кварталах 2022 года. И напоследок Центробанк заключил, что в текущей ситуации финансовым организациям было бы целесообразным рассмотреть вопрос о переносе выплаты дивидендов и бонусов менеджменту. Причем это условие является обязательным, если банки планируют использовать надбавки к нормативам достаточности капитала (надбавку поддержания достаточности капитала и надбавку за системную значимость).