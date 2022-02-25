Москва, 25 февраля, 2022, 18:25 — ИА Регнум. Россия готовит ответные санкции на рестрикции Запада, сообщила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

Council.gov.ru Валентина Матвиенко

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«Они не будут зеркально отражать санкции против России, но мы хорошо знаем слабые места Запада, и мы также подготовили целый пакет, целую серию санкций, чтобы применить в отношении тех государств, которые объявили санкции против России», — заявила Матвиенко.

Говоря об ответных мерах, сенатор уточнила, что Москва всегда будет «исходить из того, чтобы не навредить самим себе».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Евросоюз готовит третий пакет санкций против России в связи с военной операцией в ЛНР и ДНР, со ссылкой на источник информирует Reuters. Новые санкции еще больше повлияют на финансовый и энергетический секторы России, отметил собеседник агентства.

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