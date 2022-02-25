Брюссель, , 17:32 — REGNUM Европейский союз готов ввести санкции против России, поставив себя под удар из-за потенциального роста цен на энергию, сообщает 25 февраля Reuters со ссылкой на высокопоставленных политиков.

Санкции Иван Шилов © ИА REGNUM

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Накануне лидеры ЕС договорились ввести новые санкции против финансового, энергетического и транспортного секторов России. Помимо этого обсуждалось внесение еще большего количества российских лиц в черный список.

В результате санкций страны, которые продают свою продукцию в Россию, могут пострадать из-за падения доходов.

Напомним, что Россия, основной поставщик энергоресурсов в Европу, может принять ответные меры. В том числе сократить продажи газа, нефти и угля в ЕС.