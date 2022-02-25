Москва, 25 февраля, 2022, 14:55 — ИА Регнум. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров призвал иностранных журналистов задавать вопросы, исходя из фактов. Он резко ответил журналисту CNN, который три раза повторил вопрос о том, хочет ли Россия «обезглавить украинское руководство и заменить его пророссийским».

МИД России Сергей Лавров

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Глава внешнеполитического ведомства в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел Луганской Народной Республики Владиславом Дейнего и первым заместителем министра иностранных дел Донецкой Народной Республики Сергеем Пересадой посоветовал репортёру внимательно ознакомиться с заявлениями президента РФ Владимира Путина на эту тему, которое подробнейшим образом передаёт позицию России.

«Я вам ещё раз объясняю, вы не хотите слушать! […] Никто не собирается нападать на украинский народ, — подчеркнул Лавров. — Речь идёт о том, чтобы не позволить неонацистам и тем, кто продвигает методы геноцида, править в этой стране».

Российский министр добавил, что режим Киева находится под двумя механизмами внешнего управления: Запад и неонацисты, которые продвигают свою так называемую культуру.

«Никаких ударов по гражданским инфраструктурам не наносится», — указал глава МИД РФ.

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Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля президент РФ Владимир Путин в своём обращении к гражданам РФ объявил о начале военной спецоперации в Донбассе. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация Киева. По его словам, цель операции — защита людей, которые восемь лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима. Глава государства также подчеркнул, что Москва будет всеми силами стремиться к демилитаризации и денацификации Украины.

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