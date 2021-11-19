Москва, 19 ноября 2021, 16:32 — REGNUM Неприличным является постановка вопроса «Как понравится Западу?», заданный журналистом из Швеции, сообщил 19 ноября на пресс-конференции министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Глава МИД России добавил, что проявивший себя подход представителя шведского СМИ — не что иное как подрыв самих основ ОБСЕ, «которую сегодня представляет госпожа [главa МИД Швеции Анн] Линде».
Он добавил, что с таким подходом недолго продержится «современная архитектура международных отношений, которая была создана после победы над нацизмом во Второй мировой войне, и имеет сейчас вид Организации Объединенных Наций».
Отметим, что журналист из Швеции 19 ноября на пресс-конференции по итогам встречи Лаврова и Линде спросил, что Москва намерена делать, чтобы понравиться Западу.
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