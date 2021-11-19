Москва, , 16:32 — REGNUM Неприличным является постановка вопроса «Как понравится Западу?», заданный журналистом из Швеции, сообщил 19 ноября на пресс-конференции министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Сергей Лавров Mid.ru

Лавров «Когда вы так требовательно спрашиваете, что Россия собирается делать для того, чтобы понравиться западным демократиям, это же неприлично».

Глава МИД России добавил, что проявивший себя подход представителя шведского СМИ — не что иное как подрыв самих основ ОБСЕ, «которую сегодня представляет госпожа [главa МИД Швеции Анн] Линде».

Он добавил, что с таким подходом недолго продержится «современная архитектура международных отношений, которая была создана после победы над нацизмом во Второй мировой войне, и имеет сейчас вид Организации Объединенных Наций».

Отметим, что журналист из Швеции 19 ноября на пресс-конференции по итогам встречи Лаврова и Линде спросил, что Москва намерена делать, чтобы понравиться Западу.

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