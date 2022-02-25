Сеул, , 12:41 — REGNUM Южная Корея не станет разрабатывать собственные меры против России, однако присоединится к международным санкциям. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей внешнеполитического ведомства.

Республика Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

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В МИД Южной Кореи подчеркнули, что провели консультации с США и другими странами для уточнения деталей пакета санкций.

«У правительства Южной Кореи нет другого выбора, кроме как присоединиться к санкциям против России, включая экспортный контроль», — говорится в заявлении министерства.

В ведомстве также акцентировали внимание на том, что Сеул не планирует вводить собственные санкции против России.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Южной Кореи поручил своим помощникам принять меры для обеспечения безопасности граждан страны и минимизации экономических последствий после проведения российской спецоперации на Украине.

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