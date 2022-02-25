Москва, 25 февраля, 2022, 13:35 — ИА Регнум. Период нормальзации отношений России и западных стран так или иначе наступит, завяил 25 февраля пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«По мере того, как будет наступать понимание вынужденности этой операции, неизбежности твердых решительных действий России для обеспечения своей безопасности. Так или иначе период нормализации наступит», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Песков зщаявил, что сроки начатой 24 февраля специальной военной операции определяются Верховным главнокомандующим — российским президентом Владимиром Путиным.

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