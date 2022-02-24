Москва, 24 февраля 2022, 16:28 — REGNUM Сроки начатой сегодня, 24 февраля, специальной военной операции определяются верховным главнокомандующим — российским президентом Владимиром Путиным, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Он добавил, что специальная военная операция завершится, когда будут достигнуты её цели. По данным Пескова, Путин «сказал, что все решения приняты и цели будут достигнуты», а о досрочном завершении операции пресс-секретарю главы государства «ничего неизвестно».
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