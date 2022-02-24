Москва, , 16:28 — REGNUM Сроки начатой сегодня, 24 февраля, специальной военной операции определяются верховным главнокомандующим — российским президентом Владимиром Путиным, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Владимир Путин и Дмитрий Песков Kremlin.ru

Песков «Сроки определяются результативностью, сообразностью, будут, естественно, определяться верховным главнокомандующим».

Он добавил, что специальная военная операция завершится, когда будут достигнуты её цели. По данным Пескова, Путин «сказал, что все решения приняты и цели будут достигнуты», а о досрочном завершении операции пресс-секретарю главы государства «ничего неизвестно».

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