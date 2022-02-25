Лавров указал на игнорирование Западом фактов геноцида в Донбассе
Москва, 25 февраля, 2022, 13:26 — ИА Регнум. Западные страны долгое время закрывают глаза на преступления киевского режима, выгораживая его. Об этом 25 февраля в ходе переговоров с главой МИД ЛНР Владиславом Дейнего и первым заместителем главы МИД ДНР Сергеем Пересадой заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Он добавил, что Запад «последовательно выгораживал украинский режим, закрывая глаза на военные преступления против мирного населения».
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что не считает происходящее в настоящее время в Донбассе геноцидом. Он также добавил, что он не будет считать российских военных миротворческими силами в случае, если они будут направлены в Донбасс.
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