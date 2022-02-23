Нью-Йорк, США, , 10:23 — REGNUM По мнению генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша то, что в настоящее время происходит в Донбассе, не является геноцидом. Его заявление по ситуации вокруг Украины было 22 февраля обнародовано на сайте организации.

Антониу Гуттериш United States Mission Geneva

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«Геноцид — это преступление, у которого есть четкое определение, и использовать его (такое определение. — ред.) следует в соответствии с международным законодательством. Я думаю, это не тот случай», — отметил генсек ООН.

Также Гутерриш добавил, что он не будет считать российских военных миротворческими силами в случае, если они будут направлены в Донбасс.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в настоящее время общее число жителей Донбасса, которые были эвакуированы в Россию на фоне эскалации конфликта, превысило 94 тыс.