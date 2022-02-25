Донецк, 25 февраля, 2022, 13:14 — ИА Регнум. В результате попадания артиллерийского снаряда со стороны ВСУ взорвана нефтебаза в Донецке. Об этом 25 февраля сообщили в штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики.

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»Произошёл взрыв с последующим возгоранием нефтебазы в Кировском районе Донецка, поврежден трубопровод», — уточнили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Уточняется, что расчёты МЧС уже выехали на место.

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Как сообщало ИА REGNUM, по данным представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, 25 февраля боевики вооружённых сил Украины обстреляли из БМП населённый пункт Докучаевск в ДНР, по которому было выпущено три мины.

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