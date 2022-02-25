Киев, 25 февраля 2022, 12:17 — REGNUM Боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) обстреляли из БМП населенный пункт Докучаевск в Донецкой Народной Республике (ДНР), сообщило 25 февраля представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня СЦКК.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее ВСУ выпустили три мины запрещенным калибром 120 мм в направлении населенного пункта Лозовое в Донецкой Народной Республике.
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