Сеул, , 10:58 — REGNUM Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин поручил своим помощникам принять превентивные меры для обеспечения безопасности граждан страны и минимизации экономических последствий после проведения российской спецоперации на Украине. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на заявление представительницы администрации южнокорейского лидера Пак Кён Ми.

Мун Чжэ Ин Иван Шилов © ИА REGNUM

По её словам, Мун Чжэ Ин распорядился оперативно отслеживать ситуацию в Украине и принимать меры через правительственную оперативную группу по урегулированию украинского кризиса.

Ранее глава Южной Кореи сказал, что Сеул присоединится к международным экономическим санкциям против России.

Читайте также: Южная Корея введет санкции против России из-за спецоперации на Украине

Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля Россия начала спецоперацию по защите территорий Донбасса от агрессии Украины. Глава России Владимир Путин в своём обращении пояснил, что военная спецоперация России направлена на защиту населения Донбасса от издевательств и геноцида со стороны киевского режима.