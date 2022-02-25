Москва, 25 февраля, 2022, 12:08 — ИА Регнум. Лига безопасного интернета попросила Генеральную прокуратуру и Министерство юстиции РФ проверить сведения о зарубежном финансировании блогера Юрия Дудя. Об этом глава организации Екатерина Мизулина сообщила 25 февраля в своём телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Дудь

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Она отметила, что об иностранных источниках финансирования блогера сообщают некоторые СМИ. Если эта информация подтвердится, Мизулина просит «признать блогера лицом, выполняющим функции иностранного агента на территории России».

Ранее Дудь разместил на своей странице в социальной сети сообщение, в котором раскритиковал признание независимости республик Донбасса и выразил поддержку Украине.

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Дудь публикует интервью с российскими знаменитостями, он известен своими либеральными взглядами. Как сообщало ИА REGNUM, ранее суд признал блогера виновным по делу о пропаганде наркотиков, нарушения были обнаружены в его беседах с блогером Ивангаем и рэпером Моргенштерном.