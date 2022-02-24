Москва, , 15:51 — REGNUM Некоторые российские артисты и спортсмены выступили против военной спецоперации России, направленной на защиту населения Донбасса от украинской агрессии. Они опубликовали антивоенные призывы на своих страницах в социальных сетях и пометили публикации чёрными квадратами.

На Украине Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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В их числе шоумены Максим Галкин и Александр Гудков, телеведущие Иван Ургант и Ксения Собчак, блогеры Карина Кросс и Анастасия Ивлеева, журналисты Илья Красильщик и Сергей Ерженков, футболист Федор Смолов, шахматист Ян Непомнящий, правозащитница Марина Литвинович.

Против действий России на Украине также выступили рэпер Моргенштерн, певцы Егор Крид, Сергей Лазарев, Валерий Меладзе, Иван Дорн, певицы Рита Дакота, Манижа, Теона Контридзе, Алика Смехова, актёр Данила Козловский, актрисы Сабина Ахмедова, Яна Троянова, Варвара Шмыкова, Ирина Старшенбаум, Марина Зудина, Катерина Шпица, Дарья Повереннова, писатели Александр Цыпкин и Борис Акунин и другие.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин выступил с экстренным обращением. Он заявил, что нынешняя украинская власть окончательно отказалась от мирного урегулирования конфликта в Донбассе. Россия делала для мирного решения всё возможное на протяжении восьми лет. Республики Донбасса, с которыми Россия 22 февраля подписала договоры о дружбе и взаимопомощи, обратились за помощью. В связи с этим проводится специальная военная операция, направленная на защиту Донбасса, демилитаризацию и денацификацию Украины.

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