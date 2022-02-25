Донецк, 25 февраля, 2022, 11:39 — ИА Регнум. Украинские радикалы в Донбассе в отличие от военнослужащих Украины не сдаются. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинский националист

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«Ряд военнослужащих, я подчеркиваю, не националистов, а именно военнослужащих, понимают бесперспективность и желают оставаться живыми, вернуться к своим семьям и сдаются, складывают оружие», — сказал руководитель республики.

При этом он подчеркнул, что батальоны, составленные из радикалов, оказывают наиболее активное сопротивление силам ДНР.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно последним данным Минобороны РФ, в ходе боевых действий в Донбассе сложили оружие и сдались более 150 военнослужащих различных силовых структур Украины.

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Так, в районе острова Змеиный сложили оружие и добровольно сдались подразделению российских Вооружённых сил 82 украинских военнослужащих. Ещё 11 военнослужащих 53 отдельной механизированной бригады ВСУ сдались в районе населённого пункта Николаевск. Кроме того, одно из подразделений морских пехотинцев 36 отдельной бригады морской пехоты ВСУ вышло на контакт с командованием народной милиции ДНР и запросило коридор для выхода на территорию республики.

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