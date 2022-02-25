Москва, 25 февраля, 2022, 11:19 — ИА Регнум. В ходе боевых действий в Донбассе сложили оружие и сдались более 150 военнослужащих различных силовых структур Украины. Об этом 25 февраля в ходе брифинга заявил официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

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Так, по его словам, в районе острова Змеиный сложили оружие и добровольно сдались подразделению российских Вооружённых сил 82 украинских военнослужащих.

«В настоящее время с них берётся подписка об отказе от участия в боевых действиях. В ближайшее время они будут возвращены к своим семьям», — подчеркнул Конашенков.

Ещё 11 военнослужащих 53 отдельной механизированной бригады ВСУ сдались в районе населённого пункта Николаевск.

«Также одно из подразделений морских пехотинцев 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ вышло на контакт с командованием Народной милиции ДНР и запросило коридор для выхода на территорию республики. После сдачи оружия они также будут иметь возможность вернуться к своим семьям», — указал представитель оборонного ведомства.

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Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля в Народной милиции ЛНР заявили о том, что несколько военнослужащих 57-ой отдельной мотопехотной бригады вооружённых сил Украины добровольно сложили оружие и перешли на сторону Луганской Народной Республики.

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