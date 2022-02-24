Симферополь, , 15:23 — REGNUM Несколько десятков украинских пограничников перешли на территорию России в районе Брянской области и Крыма. Об этом сообщили в ФСБ России.

Украинские пограничники Dpsu.gov.ua

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Так, около 11:15 в пункт пропуска Троебортное в Брянской области прибыли 26 украинских пограничников. Ещё 16 пограничников, отказавшихся проходить службу на Украине, перешли в пункт пропуска Джанкой в Крыму, уточнили со ссылкой на ФСБ РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Минобороны РФ сообщило, что военнослужащие пограничной службы Украины не оказывают российским подразделениями сопротивления.