Москва, 25 февраля, 2022, 11:31 — ИА Регнум. Около 120 объектов военной инфраструктуры Украины выведены из строя в ходе спецоперации российских войск. Уничтожены 18 танков и других боевых бронемашин, сообщил официальный представитель Минобороны РФ, генерал-майор Игорь Конашенков в ходе брифинга 25 февраля.

Mil.ru ВС РФ

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«В ходе проведения специальной военной операции российскими Вооружёнными силами выведены из строя 118 объектов военной инфраструктуры Украины. Среди них 11 военных аэродромов, 13 пунктов управления и узлов связи ВС Украины, 14 зенитных ракетных комплексов противовоздушной обороны С-300 и «Оса», 36 радиолокационных станций. Сбито пять боевых самолётов и один вертолёт, пять беспилотных летательных аппаратов», — уточнил Конашенков.

Кроме того, уничтожено 18 танков и других боевых бронемашин, семь реактивных систем залпового огня, 41 единица военной автомобильной техники, пять боевых катеров. Сложили оружие и сдались более 150 украинских силовиков.

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