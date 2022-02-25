Москва, , 11:25 — REGNUM Территория в районе Чернобыльской АЭС накануне была взята под контроль Воздушно-десантными войсками (ВДВ) России. Об этом 25 февраля рассказал на брифинге официальный представитель Минобороны РФ, генерал-майор Игорь Конашенков.

Игорь Конашенков Mil.ru

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"Вчера, 24 февраля текущего года, подразделениями Воздушно-десантных войск России взята под полный контроль территория в районе Чернобыльской АЭС», — сказал он.

Также Конашенков уточнил, что Радиоактивный фон в районе указанной АЭС в норме, ее персонал продолжает обслуживать объекты станции, отслеживая радиационную обстановку.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава офиса украинского президента Михаила Подоляк заявил, что Киев готов вести с Россией переговоры о нейтральном статусе Украины, однако также хочет получить гарантии безопасности.