Париж, 25 февраля, 2022, 10:42 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон передал российскому лидеру Владимиру Путину просьбу президента Украины Владимира Зеленского о переговорах. Об этом глава Пятой республики сообщил на пресс-конференции в Брюсселе после внеочередного саммита ЕС.

Иван Шилов ИА REGNUM Макрон

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»У меня состоялся искренний, прямой и быстрый разговор с президентом Путиным по просьбе президента Зеленского, чтобы прежде всего попросить его об остановке боёв в кратчайшие сроки, но особенно предложить ему переговоры, просить его о переговорах с президентом Зеленским», — цитирует «Интерфакс» Макрона.

Он добавил, что Зеленскому не удалось связаться с главой Российского государства. Макрон также указал на необходимость сохранения каналов для контактов с Россией, чтобы добиться перемирия на Украине. Он подчеркнул, что входит в его «ответственность».

Как сообщало ИА REGNUM, президент Российской Федерации Владимир Путин 24 февраля провёл телефонные переговоры с президентом Французской Республики Эммануэлем Макроном по ситуации вокруг Украины. Разговор состоялся по инициативе французской стороны.

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В пресс-службе Кремля заявили, что Путин «дал исчерпывающие разъяснения причин и обстоятельств принятия решения о проведении специальной военной операции».

Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин в экстренном обращении к народу объявил о том, что Россия начала военную спецоперацию в Донбассе.

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