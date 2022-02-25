Москва, , 00:37 — REGNUM Телефонный разговор, посвящённый ситуации вокруг Украины, состоялся между лидером России Владимиром Путиным и президентом Франции Эммануэлем Макроном. Об этом 24 февраля сообщила пресс-служба Кремля.

Владимир Путин и Эммануэль Макрон Kremlin.ru

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Разговор состоялся по инициативе французского лидера. Уточняется, что в ходе серьёзного и откровенного разговора российский и французский лидеры обменялись мнениями по ситуации на Украине.

Как отметили в Елисейском дворце, президент Франции призвал немедленно прекратить военные действия, напомнив, что Россия подвергает себя целому ряду санкций.

Президент России Владимир Путин, в свою очередь, дал исчерпывающие разъяснения причин и обстоятельств принятия решения о проведении специальной военной операции.

Стороны установили оставаться в контакте.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент Франции Макрон выступил в прямом эфире с обращением к нации, и подчеркнул, что «в этом мероприятии» Франция стоит рядом с Украиной.

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