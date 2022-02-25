Горловка, ДНР, 25 февраля, 2022, 10:19 — ИА Регнум. Бойцы вооружённых сил Украины обстреляли Горловку в Донецкой Народной Республике. В результате повреждены десять домов. Об этом сообщили 25 февраля в Народной милиции ДНР.

.artstepvision.ca РЗСО Град

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Уточняется, что под ударом оказался Никитовский район города.

«Украинские войска обстреляли из градов Никитовкий район Горловки, нанеся удар по улице Будённого. По этой улице и соседней прилетело порядка 40 РСЗО «Град», — добавили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно данным представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), в Донецкой Народной Республике украинские военные за прошедшие сутки 24 февраля 139 раз нарушили режим бессрочного режима прекращения огня.

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Так, из-за обстрела украинских боевиков в районе посёлка Комарова под Горловкой остановили работу 19 трансформаторных подстанций, в результате чего свыше 1500 домов оказались обесточены.

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