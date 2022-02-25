Донецк, , 09:32 — REGNUM В Донецкой Народной Республике украинские военные за прошедшие сутки 139 раз нарушили режим бессрочного режима прекращения огня. Об этом 25 февраля сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

АГС Mil.ru

Утоняется, что по территории ДНР, в нарушение Минских соглашений, а также договорённостей о перемирии, применялись миномёты и гранатомёты.

«Горловское направление: артиллерия 122 мм — 12 раз (152 снаряда); миномёт 120 мм — восемь раз (125 мин); минометы 82 мм — девять раз (56 мин); РПГ/СПГ — девять раз (125 гранат); АГС — семь раз (111 гранат)», — говорится в сообщении центра.

Кроме того, в Донецком направлении было выпущено 65 мин калибра 82 мм, 123 мины калибра 120 мм, а также 67 гранат из гранатомётов РПГ и АГС. В направлении Мариуполя 22 раза стреляла артиллерия 122 мм, из миномётов было выпущено 25 единиц боеприпасов.

Обстрелы военных формирований Укрины совершены в направлении населённых пунктов: Горловка, Зайцево (южное), Верхнеторецкое (южное), Озеряновка, Широкая Балка, Васильевка, Минеральное, Сигнальное, Донецк, Жабуньки, Александровка, Старомихайловка, Луганское, Еленовка, Лозовое, Докучаевск, Григоровка, Белая Каменка, Новомарьевка, Новоласпа, Шевченко, Николаевка, Таврическое, Набережное, Петровское, Безыменное, Октябрь, Заиченко, Коминтерново, Саханка, Красноармейское, Ленинское, Дзержинское, Сосновское.

В общей сложности украинскими военными было применено более 1,7 тысячи боеприпасов.

«За прошедшие сутки погибли двое и ранено 12 мирных жителей», — добавили в СЦКК.

Кроме того, повреждено 53 жилых домов на Донецком и Горловском направлениях. Целенаправленным атакам ВФУ подверглись 29 объектов гражданской инфраструктуры и два транспортных средства.