Вашингтон, 25 февраля, 2022, 10:24 — ИА Регнум. Действия администрации президента США Джо Байдена привели к тому, что Россия начала «вторжение» на Украину. С таким заявлением выступил бывший советник 45-го президента США Дональда Трампа по национальной безопасности, генерал в отставке Майкл Флинн.

News.rakyatku.com Майкл Флинн

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По его словам, решение президента России Владимира Путина о начале специальной военной операции на Украине однозначно можно было предотвратить. Администрация Байдена, полагает он, грубо нарушала предыдущие договоренности, касающиеся России, из-за некомпетентности, наглости и невежества.

«Белый дом игнорировал законные опасения Путина по поводу безопасности и законные этнические проблемы на Украине и высмеивал их», — приводит слова Флинна ИА Красная Весна.

Он добавил, что вероятность изменения внешней политики Белого дома мала. Скорее всего, администрация США попытается ещё больше разогреть ситуацию вокруг Украины, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее бывший член палаты представителей США от Демократической партииТулси Габбард заявила, что эскалации конфликта на Украине можно было бы избежать, если бы США учли опасения России из-за стремления Киева вступить в НАТО.

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