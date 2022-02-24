Вашингтон, , 17:11 — REGNUM Бывший член палаты представителей США от Демократической партии Тулси Габбард прокомментировала в Twitter вход российских войск на Украину, написав, что конфликта можно было бы избежать, если бы США ранее рассмотрели опасения России по поводу вступления Украины в НАТО. Об этом 24 февраля сообщает Fox News.

Авиация НАТО Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Мы могли бы обойтись без этой войны и страданий, если бы администрация Байдена/НАТО признала законные опасения России по поводу безопасности в связи с вступлением Украины в НАТО. Ведь это означает появление ВС США/НАТО прямо на границе России», — написала Габбард в Twitter.

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