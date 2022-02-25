Москва, 25 февраля, 2022, 10:06 — ИА Регнум. Российская сторона вправе применить зеркальные меры после отказа Великобритании принимать самолёты «Аэрофлота». Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.

Aeroflot.ru Самолет авиакомпании «Аэрофлот»

Следите за развитием событий в трансляции: «Специальная военная операция России по защите Донбасса — трансляция»

Росавиация направила авиационным властям Соединённого Королевства уведомление о необходимости соблюдения соглашения о воздушном сообщении. Запрет на полёты «Аэрофлота» нарушает это соглашение, хотя в нём предусмотрено безопасное и эффективное использование воздушных линий между двумя странами. Какие-либо трудности, указано в документе, должны решаться через консультации.

«Российская сторона сохраняет за собой право применения зеркальных мер в соответствии с положениями межправсоглашения с целью соблюдения принципа паритета и предоставления равных прав для назначенных авиакомпаний», — говорится в уведомлении.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля Управление гражданской авиации Великобритании приостановило лицензию на совершение в страну полётов «Аэрофлота». Российская компания отменила рейс Москва — Лондон на 25 февраля. Поводом для решения британской стороны стала российская военная спецоперация на Украине.

Читайте также: Роскосмос проанализирует санкции США для ответных мер