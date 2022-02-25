Москва, , 09:36 — REGNUM Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин подтвердил планы NASA сотрудничать с Роскосмосом, несмотря на санкции США в отношении России в связи со спецоперацией по защите ДНР и ЛНР. Об этом он написал в своём телеграм-канале.

Дмитрий Рогозин Kremlin.ru

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«Как говорят дипломаты, «наши озабоченности услышаны». NASA подтвердило свою готовность и дальше сотрудничать с Роскосмосом по МКС», — написал Рогозин.

По его словам, параллельно представители космической отрасли продолжают «анализировать новые санкции США для детализации нашего ответа».

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