Донецк, 25 февраля, 2022, 09:51 — ИА Регнум. Вооруженные силы Украины за семь минут обстреляли три населенных пункта в Донецкой Народной Республике, используя тяжелое вооружение. Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

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Так, обстрелы были зафиксированы с 08:30 до 08:37 мск в направлении населенных пунктов Васильевка, Широкая Балка и Саханка. Были выпущены мины калибром 82 и 120 мм, 150 выстрелов из БМП-1.

Как сообщало ИА REGNUM, в Донецкой Народной Республике украинские военные за прошедшие сутки 139 раз нарушили режим бессрочного режима прекращения огня.

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