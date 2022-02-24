Москва, 24 февраля, 2022, 16:09 — ИА Регнум. Более 400 уголовных дел, связанных с событиями в Донбассе, расследуют российские правоохранители. Дела возбуждены на основе задокументированных фактов о преступлениях против мирного населения, говорится в сообщении Следственного комитета РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Донбасс

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На протяжении почти восьми лет не прекращаются обстрелы населённых пунктов в Луганской и Донецкой Народных Республиках. За это время по меньшей мере 5,5 тыс. мирных жителей были ранены, а более 2,6 тыс. человек — убиты. Более 2,2 тыс. объектов гражданской инфраструктуры разрушено частично или полностью.

«Украинские силовики даже не гнушаются обстрелами школ, больниц, детских садов. Умысел на убийство жителей Донбасса очевиден», — подчеркнули в ведомстве.

Следствие уже установило причастность к преступлениям 85 украинских силовиков. В уголовных делах фигурируют такие в прошлом высокопоставленные лица, как экс-министр обороны Украины Валерий Гелетей и экс-начальник Генштаба Виктор Муженко. Они отдавали приказы, направленные на полное уничтожение национальной группы русскоязычных граждан в Донбассе.

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