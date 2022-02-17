Нью-Йорк, США, 17 февраля 2022, 23:18 — REGNUM Материалы о военных преступлениях украинской армии в Донбассе распространены среди представителей стран — членов СБ ООН, сообщил 18 февраля на заседании заместитель российского министра иностранных дел Сергей Вершинин.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне, 16 февраля, Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о жестоком обращении с гражданским населением в связи с обнаружением массовых захоронений и эксгумированием останков.
Читайте ранее в этом сюжете: В России возбудили дело о массовых захоронениях в Донбассе мирных жителей