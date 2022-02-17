Нью-Йорк, США, , 23:18 — REGNUM Материалы о военных преступлениях украинской армии в Донбассе распространены среди представителей стран — членов СБ ООН, сообщил 18 февраля на заседании заместитель российского министра иностранных дел Сергей Вершинин.

У могилы Цитата из к/ф «Донбасс. Окраина», реж. Ренат Давлетьяров. 2019. Россия

Вершинин «Наше представительство при ООН распространило вчера эти материалы среди государств — членов Совета Безопасности ООН. Прошу посмотреть эти материалы и попрошу быть готовыми, что вы увидите ужасное».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне, 16 февраля, Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о жестоком обращении с гражданским населением в связи с обнаружением массовых захоронений и эксгумированием останков.

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