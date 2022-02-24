Москва, , 14:21 — REGNUM Российский Союз ветеранов Афганистана (РСВА) выступил в поддержку решения президента России Владимира Путина о проведении специальной военной операции Вооруженных сил (ВС) РФ в Донбассе. Об этом 24 февраля говорится в заявлении лидера РСВА, полковника ВДВ Франца Клинцевича, которое приводит пресс-служба этой организации.

Клинцевич Франц

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Уточняется, что у объявленной российским лидером операции по защите Донбасса две цели: мирная жизнь на Донбассе и защита России от ставших очевидными военных угроз на её границах. В связи с этим в результате этой миротворческой операции будет положен конец геноциду населения республик Донбасса и предотвращено нападение на нашу страну.

Также указывается, что далее терпеть убийства русскоязычных граждан и направленное на уничтожение России наращивание военной инфраструктуры около ее границ у жителей страны права нет.

«Мы — члены Российского Союза ветеранов Афганистана, как люди военные, прошедшие войну, полностью поддерживаем решение Верховного Главнокомандующего, президента Российской Федерации Владимира Путина о проведении спецоперации по защите населения Донбасса. За нами справедливость и правда», — говорится в заявлении.

Как передавало ИА REGNUM, ранее с призывом поддержать президента России Владимира Путина и наших соотечественников в Донбассе в их решении защитить свободный выбор и выбор жителей Крыма и Севастополя выступил первый заместитель секретаря Общественной Палаты Российской Федерации, герой России, координатор всероссийского проекта «Эстафета поколений» Вячеслав Бочаров.