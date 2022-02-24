Москва, , 14:06 — REGNUM С призывом поддержать президента России Владимира Путина и наших соотечественников в Донбассе в их решении защитить свободный выбор и выбор жителей Крыма и Севастополя, а также защитить святую память о жертвах советского народа, принесенных во имя победы над нацизмом в Великой Отечественной войне, выступил 24 февраля первый заместитель секретаря Общественной Палаты Российской Федерации, герой России, координатор всероссийского проекта «Эстафета поколений» Вячеслав Бочаров.

Вячеслав Бочаров вручает награду победителю в номинации Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

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«Призываю всех поддержать нашего Президента, донбасских соотечественников в решении защитить их свободный выбор, выбор крымчан и севастопольцев, защитить святую память о жертвах нашего единого народа, принесенных во имя победы над нацизмом в Великой Отечественной войне, запрет на которую фактически был установлен властями Украины», — говорится в его заявлении.

Также Бочаров отметил, что призывом совести и справедливости являются стремление наказать виновных в пытках и других ужасных преступлениях, таких как сожжение заживо мирных демонстрантов 2 мая 2014 года в одесском Доме профсоюзов, а также виновных в многолетних обстрелах мирного населения Донецкой и Луганской Народных республик, и виновных в поощрении фашизма и в геноциде собственного народа.

Как передавало ИА REGNUM, глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил, что число пленных украинских солдат на территории Донбасса растет.